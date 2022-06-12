Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, “Yine gol yemedik ve maçı kazandık, mutluyuz” dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi üçüncü karşılaşmasında Lüksemburg ile karşılaştı. Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan ay-yıldızlılar 3 maç sonunda puanını 9'a çıkarttı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Bu akşam maç çok zordu. Böyle olacağını bekliyorduk, Lüksemburg grubumuzdaki en güçlü takım demiştik. Futbolda 4-5 maçlık seriler olduğunda bir iki maçı kolay geçtiğiniz gibi daha sonraki maçları kolay geçemezsiniz. Oyuncularım bu gerçeğe karşı iyi dayandılar, gururluyum. Yine gol yemedik ve maçı kazandık, mutluyuz” dedi.

“Belli konularda yeni şeyler öğrendik”

Maça forvette Halil'le başlayan Alman teknik adam, hücum oyuncularının performansı ile ilgili, “Enes'in ağrıları vardı, bu anlamda hücumda çok fazla alternatifimiz yoktu. Salı günü oynayacağımız maçı da düşündük. Serdar ve Halil'in ikisini birden sahaya sürmek istemedim. Yorgunluk dengeleme hususunu dikkat aldık ve bu şekilde devam ettik. İlk 30 dakikadan sonra Orkun'u Halil'in eski pozisyonuna doğru çektik, o noktada biraz daha iyileşme oldu. Bundan sonraki maçlarda da yine buna benzer denemeler yapabiliriz. Bu tür maçlar aynı zamanda denemeler yapabileceğiniz maçlardır, biz de bunu yaptık. Belli konularda yeni şeyler öğrendik, ben de öğrendim. Eğer tek bir oyuncuya tüm düşüncenizi bağlarsanız, kendinizi zayıflatmış olursunuz. Üç maçta 12 gol attık, daha ne istiyoruz? Hücum oyuncularımın performansından gayet memnunum. Gayet iyi durumdayız. Bir teknik direktör olarak gol atabilme becerisine sahip oyuncularım ne kadar fazla olursa benim için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kuntz'dan taraftarlara teşekkür

Karşılaşmada taraftarların desteğiyle ilgili de konuşan Kuntz, "Bir teşekkürü de taraftarlarımıza yapmak istiyorum. Gerçekten çok iyiydiler. Çünkü futbolda deplasmanda oynadığınız bir karşılaşma her zaman evinizde oynuyormuş gibi olmaz. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Salı günü İzmir'de görüşürüz” şeklinde konuştu.