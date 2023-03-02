Stefan Kuntz'dan Galatasaray'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor. Alman çalıştırıcı, son olarak Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Kuntz, ziyaret esnasında sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün ile fikir alışverişinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmanı da takip etti.