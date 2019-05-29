Stefan Zweig'in Amok Koşucusu adlı kitabı raflarda

Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in Amok Koşucusu adlı kitabı Kırmızı Kedi Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Avusturyalı romancı, oyun yazarı, şair ve gazeteci Stefan Zweig, Freud'un öğrencisi ve arkadaşıydı. Avusturyalı romancı, insanın bilinçaltında sakladıklarını su yüzüne çıkarmayı ve edebiyat katına yüceltmeyi çok iyi başarıyor.

Yazarın kitabı 'Amok Koşucusu', doktor olarak yardıma ihtiyaç duyan bir insana el uzatmanın vicdani yükümlülüğüyle kendi karmaşık duyguları arasında sıkışıp kalan bir adamın hikâyesidir. Hollanda Doğu Hint Adaları'nda görev yapan bir doktor, dara düşüp kendisine başvuran çok zengin bir kadının yardım talebini geri çevirir. Zira kadının mağrur ve hesapçı tavrı karşısında büyük bir öfkeye kapılmış, gururuna yenik düşmüştür. Ancak söz konusu olan insan hayatıdır. Kısa süre içinde pişmanlığın pençesine düşer. Kadına yardım etmeyi saplantı haline getiren doktor, Malezya halkında rastlanan bir nevi öldürücü delilik olan hummanın, amokun etkisi altına girer.