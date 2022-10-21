Stevie Awards'tan QNET Türkiye'ye ödül

Doğrudan satış şirketi QNET, 19'uncu kez düzenlenen Stevie Awards'un Uluslararası İş Ödülleri'nde Qube Influencer Pazarlama kampanyası ile Bronz Stevie ödülüne sahip oldu.

İş dünyasının en prestijli ödüllerinden Stevie Awards'un ödül töreni, İngiltere'de gerçekleştirildi. Doğrudan satış alanında QNET Türkiye ve Amerikan firması Jeunesse ödül aldı. Yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana “Dünyaya değer katmak için kendini geliştir” felsefesini benimseyen ve bunu her şeyin üzerinde tutan şirket, farklı pazarlar için özgün ürünler geliştirerek, ürettiği ürünler ile hem girişimciliği hem de yaşam kalitesini artırmaya yardımcı çözümler sunuyor.

40'tan fazla influencer ile iş birliği

Alınan ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan QNET Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Bu, şirketimizin IBA tarafından aldığı 3'üncü ödül ve inanıyorum ki son da olmayacak. 2019'dan beri ilk kez yüz yüze, canlı bir şekilde ödül almış olmamızın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Qube Influencer Pazarlama Kampanyası ile 8 milyon kullanıcı ve takipçi gibi büyük bir kitleye ulaştık. Kampanya sürecinde 12 farklı ürün için 40'tan fazla micro Influencer ile iş birliğinde bulunuldu” şeklinde konuştu.

Şirketin, Qube Influencer Pazarlama Kampanyası projesinin başka ülkelerde de hızlı yayılmaya devam edeceği belirtildi.