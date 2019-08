STK gönüllüleri selde ölen ‘Cici Baba' için basın açıklaması yaptı

İstanbul'daki sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde hayatını kaybeden ‘Cici Baba' lakaplı evsiz Sezai Güdek ile ilgili STK gönüllüleri basın açıklaması yaptı. Gönüllüler, evsizlerin daha iyi koşullarda hizmet alabilmeleri için yerel yönetimlere seslendi.

17 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanan sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde ‘Cici Baba' lakaplı evsiz Sezai Güdek hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından STK gönüllüleri basın açıklaması gerçekleştirdi. Taksim'de gerçekleştirilen basın açıklamasında gönüllüler, evsizlerin daha iyi koşullarda hizmet alabilmeleri için yerel yönetimlere seslendi. Basın açıklamasının ardından gönüllüler bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından temsili olarak ‘Cici Baba' anısına evsizlerin kendi eşyalarını taşımak için kullandıkları el arabasına çiçek bırakıldı.

Grup adına açıklama yapan Nilgün Atılgan, “17 Ağustos 2019 Cumartesi günü İstanbul'da yoğun yağmurlar sonucu bir sel felaketi yaşandı. Birçok ev, iş yeri zarar gördü. Yetkililerin yetersiz müdahalesi tartışıldı, zarara uğrayan vatandaşlar isyan etti. Bu konu medyada geniş çapta yer aldı, günlerce tartışıldı. Ancak, 17 Ağustos Cumartesi günü ülkemiz adına utanç verici olan çok daha önemli bir olay yaşandı ve yetkililer bu konuda tamamen sessiz kaldı. Bu sel felaketinde Unkapanı köprüsü alt geçidinde yağmurdan korunmak için köprü altına sığınan bir evsiz dostumuz boğularak can verdi. Bizlerin 'Cici Baba' olarak tanıdığı Sezai Gülek, 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Evini ya da iş yerini su basmadı, çünkü yoktu. Eşyaları zarar görmedi, çünkü yoktu. Sahip olduğu tek şeyi kaybetti, kendi canını” diye konuştu.

“İnsan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır, insan gibi ölmek de” diyen Atılgan, ”İnsan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır, insan gibi ölmek de. Bir evsiz insanımız yine insan gibi yaşayamadı; yine insan gibi ölemedi. Evsizler sokaklarda, parklarda, terk edilmiş yıkıntı binalarda ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Aç kalıyor, üşüyor, tacize ve şiddete maruz kalıyor, hastalanıyor, hatta donarak ya da boğularak ölüyor. Evsizler görünmez değildir. Her gün yürüdüğünüz yolda, oturduğunuz parkta yaşıyorlar, görüyoruz, biliyoruz ve sahip çıkıyoruz. Yerel yönetimlerin ellerini taşın altına koyması şarttır. Kendi ilçesinde, kendi mahallesindeki ihtiyaç sahibini görmezden gelmek gibi bir lüksü bulunmamaktadır. Evsizlerin sadece donarak ya da boğularak öldüklerinde sesini duymak istemiyoruz. Kayıplar yaşandığında artık çok geç olmuş demektir. Cici Baba Sezai Gülek'i kaybetmenin acısı bizlerin olduğu kadar toplumun da acısıdır” dedi.