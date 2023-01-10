STK temsilcileri ve kanaat önderleri Sultangazi'de buluştu

Başkan Dursun, bölgede yapılan çalışmalar hakkında misafirlerini bilgilendirirken, bir çok konu hakkında da fikir alış verişinde bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kanaat önderleri ve STK temsilcilerini ağırlamaya ve onlarla istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Başkan Dursun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin ardından bu kez İç Anadolu - Akdeniz- Karadeniz-Ege ve Marmara Bölgeleri STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Sultangazi Belediyesi Nikâh Sarayı'nda Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen programa TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, meclis üyeleri ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

“Desteğiniz çok kıymetli”

Birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “7 bölge 81 il, farklı kültür ve inançların harmanladığı bu coğrafyada en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimizdir. Bizler kenetlendiğimiz sürece altından kalkamayacağımız, çözümleyemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Kanaat önderlerimiz ve STK temsilcilerimiz bizlerin beraberliğindeki en önemli etkenlerden birisidir. Sizlerle yaptığımız istişareler, çalışmalarımıza yön vermesi açısından çok kıymetli Bugün bizleri kırmayıp geldiğiniz ve verdiğiniz desteği gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Belediye Başkanı Dursun, ilçede yapılan çalışmaları da detaylı olarak anlatırken istişarelerde de bulundu.

STK ve kanaat önderlerine teşekkür

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul genelinde yapılan çalışmalardan bahsederken İstanbul'da 20 yılda gelinen noktayı misafirlerle paylaştı. Başkan Kabaktepe, dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da yeni bir dönem başladığının, birçok sorunun onunla birlikte tarihe karıştığının altına çizdi. STK ve kanaat önderlerine çok iş düştüğünü söyleyen Kabaktepe, destekleri için de teşekkürlerini iletti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. STK ve kanaat önderlerinin kitleler üzerinde etkilerine değinen Güler, katkılarının çok kıymetli olduğunun altını çizdi.