STK'lardan Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın çağrısı

Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla İHH Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyen STK temsilcileri, Doğu Türkistan'da kurulan toplama kamplarının kapatılması çağrısı yapıldı.

Hem Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek hem de bölgede kurulan Toplama Kampları'nın kapatılması çağrısında bulunmak amacıyla İHH Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür - Der), İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (iHAK), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum - Der) ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)'nin de katılım sağladığı toplantıda Doğu Türkistan'da kurulan toplama kamplarının kapatılması çağrısı yapıldı.

“Ne Çinciyiz ne Amerikancı”

Bülent Yıldırım Konuşmasında, “Doğu Türkistan, erkeklerin bile ağlayamadığı bir yer” diyerek Arakan Myanmar'da da çok zulümler yapıldığını ama erkeklerin hiç olmazsa ağlayarak dünyaya seslerini duyurabildiklerini hatırlattı. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Doğu Türkistan meselesini gündeme getiriyoruz diye özellikle sosyal medyada ‘Siz Amerikancı mısınız?' diye yaygara koparanlar oluyor. Şu iyi bilinsin ki biz Amerika'yı lanetliyoruz. Kudüs'ü sözde başkent ilan eden Amerika'yı tanımıyoruz. Birileri bizlere buna rağmen hala Amerikancı diyorsa onları da lanetliyoruz. Biz ne Çinciyiz ne Amerikancı. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Selçuklunun ve Osmanlının Doğu Türkistan hassasiyeti bilinmektedir ve bu bize miras kalmıştır. Çin, ticari olarak İslam dünyasına mecburdur. İslam dünyası Çin'e şunu demelidir: Eğer Doğu Türkistan'a zulüm etmezsen biz seninle ticari işbirliğine varız. Yoksa biz yokuz. Müslüman liderlere de sesleniyorum: Doğu Türkistanlı bir çocuğun gözyaşı Çin'in size verdiği paradan bin kat daha değerlidir. Bunu sakın unutmayın. "

“Mahremiyet bitiriliyor”

Çin'in kültür devrimi adı altında kamplar kurduğunu söyleyen Bülent Yıldırım," Alıyorlar insanları ve bu kamplarda işkenceye tabi tutuyorlar. Oradan bir şekilde kurtulanlar bize şunları anlatıyor: Kadın tutukluların yüzlerine sigara söndürüyorlar. Elektrik veriyorlar. Soğukta bekletiliyorlar. Yoğun ve parlak ışıkta bekletiliyorlar. Uykusuz bırakılıyorlar. Aç ve susuz bırakılıyorlar. Elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak dolaştırılıyorlar. Buraya getirilen insanların evlerine de Kardeş Proje kapsamında Çinli erkekler yerleştiriyorlar. İkiz kardeş ilan ediyorlar. Böylelikle de mahremiyet bitiriliyor. Bu kamplar niçin kuruldu? Bu kamplarda neler yaşanıyor? Bu kampları ziyaret etmek isteyenler neden engelleniyor? Batı emperyalizminin oyununa gelmeyin. Biz biliyoruz Amerika'nın ne olduğunu. Kudüs'te ne yapmak istediğini de iyi biliyoruz. Çin, Amerika'nın oyununa gelmesin. Doğu Türkistan'da eğer gerekeni yapmazsanız Çin içerisindeki Siyonist güçlerin sizi nasıl esir alacağını da iyi göreceksiniz" dedi.