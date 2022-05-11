İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı

Bahçeşehir’de İSKİ’ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Bahçeşehir'de İSKİ'ye ait su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Su metrelerce yüksekliğe ulaşırken, arıza nedeniyle 5 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.


Bahçeşehir'de kavşakta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Yolun bir kısmı su altında kaldı. Bölgeden geçen sürücüler, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı. Oluşan kesinti nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nün bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.