Su çözümleri şirketi Grundfos'ta organizasyonel yapılanma: 81 ülke Türkiye'den yönetilecek

Küresel su ve iklim sorunlarına çözümler üreten ve insanların yaşam kalitesini iyileştiren su çözümleri şirketi Grundfos, kuruluşunun 75'inci senesinde organizasyonel yapısında önemli bir değişime imza attı.

Grundfos Türkiye ve Merkez Asya Bölge Direktörü Burak Gürkan; Merkez Asya, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki toplam 81 ülkeyi kapsayan IMEA Bölgesi´nin Grundfos Endüstri Grubu Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi. Yeni yapıda Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine ise Işıl Aksoy getirildi. İnsan Kaynakları Organizasyonu da Türkiye´den yönetilecek. Bölgenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevi 2013 yılından beri Grundfos´ta görev yapan Nilgün Atıcı´ya teslim edildi.

Yapısını daha çok müşteri merkezli bir şekle dönüştürerek global bir değişiklik gerçekleştiren şirket, dört farklı müşteri segmentine özel hizmet sunmak üzere tüm birimlerini yeniden yapılandırdı. Organizasyon değişikliği doğrultusunda yapılan yeni atamalarla beraber Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi yönetim merkezi Türkiye olarak belirlendi. Türkiye´nin yanı sıra Merkez Asya, Hindistan, Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki toplam 81 ülkeyi kapsayan IMEA Bölgesi hem çok geniş bir coğrafyayı temsil etmesi hem de bu coğrafyadaki öncelikli su çözümü ihtiyacı nedeniyle şirketin yatırım odağında yer alıyor.

Grundfos´un yeni yapılanması doğrultusunda, Türkiye ve Merkez Asya Bölge Direktörü Burak Gürkan, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölge Direktörü görevine getirildi. Gürkan, IMEA Bölgesindeki endüstri grubu ekiplerinin ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olacak. Yeni organizasyonda Grundfos Endüstri Grubu IMEA Bölgesi Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine ise Işıl Aksoy getirildi. Türkiye ve Merkez Asya bölgesinde devam eden sorumluluğuna ek olarak Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgelerinin de sorumluluğunu alan Aksoy, toplam 81 ülkenin yer aldığı bölgede ekibiyle birlikte Grundfos Endüstri grubunun marka ve satış geliştirme stratejilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Genişleyen organizasyonda İnsan Kaynakları Organizasyonu da Türkiye´den yönetilecek. Bölgenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevi 2013 yılından beri Grundfos´ta görev yapan Nilgün Atıcı´ya teslim edildi.