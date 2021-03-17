SU-MEKAN Yemek Atölyesi'nden yöresel lezzetlerden Osmanlı mutfağına yemeklerin püf noktaları

SU-MEKAN eğitmenleri her hafta, birbirinden lezzetli yemeklerin tarifini Sultangazililer için veriyor.

Sultangazi Belediyesi, İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında birçok etkinliği dijital ortamda Sultangazililerle buluşturmaya devam ediyor. Söyleşilerden konserlere, spordan yemek tariflerine kadar farklı etkinlikler ilçe sakinlerinin beğenisine sunuluyor.

Yöresel Lezzetlerden Osmanlı Mutfağına

Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) eğitmenleri, israfın önüne geçmek, arta kalan yemeklerin geri dönüşümünü sağlamak ve en uygun fiyata en lezzetli yemeklerin yapımını göstermek için kamera karşısına geçiyor.

SU-MEKAN Yemek Atölyesi ile yöresel lezzetlerin yanı sıra Osmanlı Mutfağına uzanan yemeklerin püf noktaları Sultangazililer için anlatılıyor. Her hafta yenilerinin eklendiği birbirinden lezzetli tariflere ait videolara, Sultangazi Belediyesi YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.