Su-Mekan'da kadınlar, 8 Atölye 15 farklı branşta eğitim alıyor

Sultangazi Belediyesi'nin kadınları sosyal hayatta desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN), faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. SU MEKAN, içinde barındırdığı Aile destek Merkezi'nde psikolog ve aile danışmanlarıyla bireysel terapi vererek kadınlara yalnız olmadığını hissettirirken, spor merkeziyle sağlıklı bir yaşam için bahaneleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Akademide en çok rağbeti ise kadınlara hobi ve meslek edindiren atölyeler görüyor. Yemek, kuaförlük, el sanat teknolojisi, müzik ve gösteri sanatları, bilgisayar, resim, çini, eğitim ve seminer atölyesi olmak üzere 8 atölye 15 branşta eğitim veriliyor. Kadınlar, üretmelerinin yanı sıra kendilerini geliştirecek eğitimler de alıyor. Kur-an-ı Kerim, işaret dili, akrilik boya, resim-sanat eğitimi, dikiş, modelistlik, yaş pasta yapımı, ileri seviye pastacılık, bilgisayar, diksiyon, çocuk gelişimi, amigurumi, kuaförlük, kuaförlükte hijyen okuma-yazma branşlarıyla kadınlar sosyalleşirken kendilerini de geliştiriyor. Her yıl eğitim-öğretim dönemiyle başlayan, yılsonunda uygulama ve sınava tabi tutulan katılımcılar başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Aldığı eğitimlerle mesleği ile koluna altın bilezik takan katılımcılar, kalfa ve ustalık sınavlarına da girebiliyor. Başarılı olan katılımcılar, aldıkları eğitim sayesinde isterlerse kendi işlerinin patronu olabiliyor ya da sevdiği bir işte çalışabiliyor.

“Güçlü kadınlar, güçlü nesilleri yetiştirecektir”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Eylül 2022'de başlayan ve Haziran 2023'e kadar sürecek atölye eğitimlerinde şuan 360 katılımcımız var. Talebe göre dönem içerisinde sınıf sayılarımızı da artırıyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Alanında uzman isimlerin verdiği eğitimler, uygulamalı sınavla son buluyor. Başarılı olan kadınlarımız sertifikalarını alarak kendilerini geliştirmenin yanı sıra iş hayatına da atılma şansı yakalıyor. Birçok katılımcımızın hobi olarak başladığı uğraşları, meslekleri oldu. Hep söylediğimiz gibi, bir toplumun gelişmesini istiyorsak kadının rolünü ve etkinliğini artırmalıyız. Güçlü kadınlar, güçlü nesilleri yetiştirecektir” diye konuştu.