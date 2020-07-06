Su sorunu yaşanan Şile'de vatandaşların bidonlu su kuyruğu

Şile'de birkaç gündür yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşlar İSKİ tankerinden bidonlara su doldurmak zorunda kaldı. Sularının akmadığını ve gün aşırı kesintiler olduğunu belirten Şileli vatandaşlar sosyal medya üzerinden İBB'ye tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda su sorununa değinerek, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na “iyi seyirler” dedi.

Şile'de iddiaya göre birkaç gündür bazı mahalle ve köylere su verilmiyor. Ayrıca hemen hemen her mahallede gün aşırı olmak üzere su kesintileri yaşanıyor. Musluklarından su akmayan Şile halkı çareyi su tankerinden bidonlara su doldurmakta buldu. İBB ve İSKİ'ye tepki gösteren vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden, su tankeri önünde bidonlarla bekleyen vatandaşların fotoğrafını paylaştı.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Şile'deki su sorununa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Varank yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulunarak, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" dedi.