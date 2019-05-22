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Su teknolojilerinde yapay zeka dönemi

Türk firmalarının Macaristan’ın çevre teknolojilerindeki bilgi, birikim ve teknolojik alt yapısında yararlanabilmesi adına Macar Kültür Merkezi’nde 20 Mayıs’ta “Su Teknolojilerinde Yapay Zeka” içerikli bir workshop gerçekleştirildi.

Türk firmalarının Macaristan'ın çevre teknolojilerindeki bilgi, birikim ve teknolojik alt yapısında yararlanabilmesi adına Macar Kültür Merkezi'nde 20 Mayıs'ta “Su Teknolojilerinde Yapay Zeka” içerikli bir workshop gerçekleştirildi.


Türk ve Macar firmalar arasındaki ticari potansiyeli canlandırmak için gönüllü çalışmalar yürüten ALX Hungary; 20 Mayıs'ta Macar Kültür Merkezi'nde WaterScope firmasının gerçekleştirdiği “Su Teknolojilerinde Yapay Zeka” içerikli workshop'a sponsor oldu. Etkinlikte su kalitesinin sürekli kontrolünün yapılabilmesi için yenilikçi bir sistem olarak WaterScope'un geliştirdiği teknolojiler masaya yatırıldı.


Sudaki alg ve mikroorganizmaların yoğunluğu ve türünü yapay zeka desteğiyle analiz etme konusunda teknolojiler geliştiren Waterscope, su ve atık su yönetimi, su kalite ve arıtma teknolojileri konusunda uzman kamu ve özel sektörden profesyonellerle bir araya geldi.


Macaristan'ın su arıtma teknolojisinde kendi inovasyonunu oluşturabilmiş bir ülke olduğu ve know-how bilgi birikiminin dünya ölçeğinde çok ileri düzeylere ulaştığı belirtiliyor. Ülke bu kapsamda, 2020 yılı sonuna kadar büyük bir kısmı AB fonlarından olmak üzere 1,2 milyar Euro bütçeyi su ve atık su alanlarında kullanmayı planlıyor.

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