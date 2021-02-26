Sualtında ilk ulusal şampiyona başlıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), yeni sezondaki ilk ulusal şampiyonasını İstanbul'da gerçekleştirecek. TSSF Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası, kadınlar ve erkekler kategorisinde 67 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Hasan Doğan Spor Kompleksi'nin olimpik kapalı yüzme havuzunda 27-28 Şubat tarihlerinde yapılacak TSSF Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda 22'si kadın, 45'i erkek 67 sporcu yarışacak. Samsun, Ankara, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve Mersin'den 9 spor kulübü ve bireysel sporcuların katıldığı şampiyonada yarışmalar, büyükler (16 yaş üstü) ve küçükler (16 yaş altı) yaş gruplarında yapılacak. İki gün sürecek yarışlar, dinamik apnea paletsiz, dinamik apnea çift palet, dinamik apnea monopalet, statik apnea, dayanıklılık apnea 8x50, dayanıklılık apnea 16x50 ve hız apnea disiplinlerinde nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Şampiyona, 28 Şubat Pazar günü saat 16.00'da kapanış ve madalya töreni ile sona erecek.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, yeni sezona il şampiyonlukları ile başladıklarını belirterek, "Pandeminin gölgesi altında ilk ulusal yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Her türlü sağlık tedbirini aldık. Güzel müsabakalar izleyeceğiz. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Sualtı ailesinin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ve Spor Genel Müdürlüğü'müze, organizasyona verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve İBB Spor İstanbul'a teşekkür ederiz" dedi.