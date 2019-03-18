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Suarez 15 gün sahalardan uzak kalacak

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Real Betis mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Real Betis mücadelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.


Barcelona'nın deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Real Betis müsabakasının son bölümünde sakatlık yaşayan Luis Suarez'in sahalardan 10-15 gün uzak kalacağı açıklandı. Barcelona'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlıktan dolayı 10-15 gün takımdan ayrı kalacağı ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi. Suarez yaşadığı bu sakatlık sonrası Uruguay Milli Takımı kadrosundan da çıkartıldı.

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