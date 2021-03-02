Şubat ayında en çok salatalık fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Şubat 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 97'sinin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Salatalık fiyatı yüzde 42,22 arttı

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,17 ile sivri biber, sağlık harcamaları grubundan yüzde 19,98 ile ilaçlar, gıda harcamaları grubundan yüzde 18,02 ile kabak ve yüzde 16,10 ile limon olarak kayıtlara geçti.

Karnabahar yüzde 11,97 ucuzladı

Bu yılın şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 11,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 11,94 ile yeşil soğan, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 8,51 ile kombi, gıda harcamaları grubundan yüzde 5,88 ile kıvırcık salata ve yüzde 4,88 ile patates olarak belirlendi.