Şubat ayında Muud'da en çok Sinan Akçıl dinlendi

Dijital müzik platformu Muud'un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Sinan Akçıl, ‘Piyanist' albümü ile Yerli Albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, en çok dinlenen yerli single, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in ‘Salıncak' adlı düeti oldu.

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un Şubat ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada ‘Piyanist' albümü ile Sinan Akçıl yer aldı.

‘Salıncak' bir numarada

Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in birlikte seslendirdiği ‘Salıncak' ise en çok dinlenen yerli single olarak zirveye yerleşti. Şubat ayının en çok dinlenen isimleri ise sırayla Tarkan, Mustafa Ceceli ve Edis.

Yabancılarda Maneskin rüzgârı

Dijital müzik platformunun en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin'in Beggin şarkısı oldu. Geçen ayın en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinin zirvesinde yer alan INNA bu ay da liderliğini korudu. Ayrıca Şubat ayında en çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise JP Cooper'ın She albümü ilk sıraya yerleşti.

Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan şubat ayının en çok dinlenenler listesi şu şekilde:

En çok dinlenen yerli single'lar

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak

Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata

Tarkan - Geççek

Edis - Arıyorum

Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi

Emir Can İğrek - Kor

Irmak Arıcı - Asık Suratım

İkilem - Bu Saatten Sonra

Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil

Merve Özbey - Kendine Dünya

En çok dinlenen yerli albümler

Sinan Akçıl - Piyanist 2

UZI - Kan

Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Gazapizm - HİZA

Mor ve ötesi - Sirenler

Cem Adrian - Solmayan Şarkılar

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Tarkan

Mustafa Ceceli

Edis

UZI

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Ebru Yaşar

İkilem

Oğuzhan Koç

Emir Can İğrek

En çok dinlenen yabancı albümler

JP Cooper - She

BTS - BTS, THE BEST

Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)

Olivia Rodrigo - SOUR

Maneskin - Chosen

The Weeknd - The Highlights

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

INNA - Champagne Problems #DQH1

Lil Nas X - MONTERO

LP - Churches

En çok dinlenen yabancı single'lar

Maneskin - Beggin'

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

The Weeknd - Take My Breath

Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY

Olivia Rodrigo - good 4 u

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)

Mneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

The Weeknd - Blinding Lights

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

OneRepublic

Doja Cat

The Weeknd

Billie Eilish

Mneskin

Rihanna

Metallica

Sia

JP Cooper