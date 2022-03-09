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Şubat ayında Muud'da en çok Sinan Akçıl dinlendi

Dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Dijital müzik platformu Muud'un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Sinan Akçıl, ‘Piyanist' albümü ile Yerli Albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, en çok dinlenen yerli single, Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in ‘Salıncak' adlı düeti oldu.



Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken müzik platformu Muud'un Şubat ayında en çok dinlenen isimler ve albümler listesi belli oldu. Platformda en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ilk sırada ‘Piyanist' albümü ile Sinan Akçıl yer aldı.



‘Salıncak' bir numarada


Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in birlikte seslendirdiği ‘Salıncak' ise en çok dinlenen yerli single olarak zirveye yerleşti. Şubat ayının en çok dinlenen isimleri ise sırayla Tarkan, Mustafa Ceceli ve Edis.



Yabancılarda Maneskin rüzgârı


Dijital müzik platformunun en çok dinlenilen yabancı şarkılar kategorisinin bir numarası ise Maneskin'in Beggin şarkısı oldu. Geçen ayın en çok dinlenen yabancı sanatçılar kategorisinin zirvesinde yer alan INNA bu ay da liderliğini korudu. Ayrıca Şubat ayında en çok dinlenen yabancı albümler sıralamasında ise JP Cooper'ın She albümü ilk sıraya yerleşti.



Muud'un 10'ar sanatçıdan oluşan şubat ayının en çok dinlenenler listesi şu şekilde:



En çok dinlenen yerli single'lar


Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak


Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata


Tarkan - Geççek


Edis - Arıyorum


Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi


Emir Can İğrek - Kor


Irmak Arıcı - Asık Suratım


İkilem - Bu Saatten Sonra


Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil


Merve Özbey - Kendine Dünya



En çok dinlenen yerli albümler


Sinan Akçıl - Piyanist 2


UZI - Kan


Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya


Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği


Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin


Zeynep Bastık - Zeynodisco


Ebru Yaşar - Gel De Sevme


Gazapizm - HİZA


Mor ve ötesi - Sirenler


Cem Adrian - Solmayan Şarkılar



En çok dinlenen yerli sanatçılar


Tarkan


Mustafa Ceceli


Edis


UZI


Burak Bulut


Kurtuluş Kuş


Ebru Yaşar


İkilem


Oğuzhan Koç


Emir Can İğrek



En çok dinlenen yabancı albümler


JP Cooper - She


BTS - BTS, THE BEST


Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)


Olivia Rodrigo - SOUR


Maneskin - Chosen


The Weeknd - The Highlights


Sia - This Is Acting (Deluxe Version)


INNA - Champagne Problems #DQH1


Lil Nas X - MONTERO


LP - Churches



En çok dinlenen yabancı single'lar


Maneskin - Beggin'


The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY


The Weeknd - Take My Breath


Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY


Olivia Rodrigo - good 4 u


Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT


Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)


Mneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE


Glass Animals & iann dior - Heat Waves


The Weeknd - Blinding Lights



En çok dinlenen yabancı sanatçılar


INNA


OneRepublic


Doja Cat


The Weeknd


Billie Eilish


Mneskin


Rihanna


Metallica


Sia


JP Cooper

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