Suç örgütü üyelerine sahte belge hazırlayan şahıs Bahçelievler'de yakalandı

Suç örgütü üyelerine para karşılığında sahte belge hazırlayan şahıs polis ekipleri tarafından Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan operasyonda sahte sürücü belgeleri, sahte pasaportlar ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında hapis cezası olan ve yurt dışına illegal yollarla çıkacak şahıslara, suç örgütü üyelerine para karşılığında sahte kimlik, ehliyet, pasaport, diploma, ruhsat gibi belgeler düzenlediği tespit edilen B.İ (50) isimli erkek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda B.İ isimli erkek şahısın Bahçelievler'de bulunan adresine operasyon düzenlendi.

Çok sayıda sahte belde ele geçirildi

Operasyonda şahıs yakalanırken, adreste yapılan aramalarda ise, bin 24 adet sahte sürücü belgesi, 102 adet sahte nüfus cüzdanı, 10 adet sahte pasaport, 180 adet araç tescil belgesi kağıdı, 2 adet ikamet izin belgesi kağıdı, 13 adet farklı resmi kurumlara ait mühür, 9 adet nüfus müdürlüklerine ait mühür, 24 adet kişilere ve farklı resmi kurumlara ait kaşe, 10 adet tarih ve numara basmaya yarayan mühür, 1 adet press makinesi, 1 adet PVC-kaplama-baskı makinası, 3 adet fotoğraf kesme makinası, 1 adet ehliyet ve kimlik kesmeye yarayan alet, 1 adet soğuk damga mührü basma makinası, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet yazıcı, 1 adet flash bellek, 5 adet metal plaka, 1 adet UV ışığı veren cihaz,1 adet ıstampa, 15 adet vesikalık resim, 45 adet yapışkan logo, çok sayıda mühürlü ve mühürsüz PVC kartı, çok sayıda nüfus cüzdan suretleri, çok sayıda kimlik bilgilerinin yazılı olduğu not kağıtları, 30 adet diploma gibi belgelerde kullanıldığı değerlendirilen A4 kağıt, 14 adet çeşitli üniversitelere ait diploma gibi belgelerde kullanıldığı değerlendirilen yapışkan logo ele geçirildi.

Suç örgütüne sahte belge hazırlayan şahıs tutuklandı

Emniyette işlemleri biten şahıs 14 Mayıs günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreste yapılan arama anıda saniye saniye polis kamerasına yansıdı.