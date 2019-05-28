Sudaki riskleri tespit eden cihaz

Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan şirketlerden Skysens, su borularındaki sıcaklığı ve suyun hareketini izleyerek sıcak ve soğuk su kaynaklarındaki riskli alanları anında tespit ederek, hastalık tehlikesini önlediği belirtiliyor.

Sudaki enfeksiyonlar önlem alınmadığında ölüme kadar varan kötü sonuçlara yol açabiliyor. Su bazlı enfeksiyonlardan kaynaklanan, Legionella bakterisinin neden olduğu bir akciğer iltihabı formu olan lejyoner hastalığı da bunlardan biri. Skysens, su borularındaki sıcaklığı ve suyun hareketini izleyerek sıcak ve soğuk su kaynaklarındaki riskli alanları anında tespit edebildiği ve hastalık tehlikesini önleyebildiği belirtildi.

"Skysens ile altyapı maliyetlerine gerek olmadan sudaki riskler anlık olarak takip ediliyor"

Lejyoner hastalığına ve hastalığın önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere dair açıklamalar yapan Skysens kurucu ortağı Burak Polat, "Sıcaklığın 20 derece-45 derece arasında değiştiği ortamlarda üreyen su bazlı organizmaları solumak, bulundukları sularla temasta olmak, örneğin duş almak, diş fırçalamak gibi durumlar enfeksiyona yol açabiliyor. Avrupa ülkelerinde bu konunun takip edilmesiyle ilgili regülasyonlar var, oradaki belediye yönetimleri lejyoner hastalığını kontrol altına almak için okullar, yurtlar, hastaneler gibi alanlarda sıcak ve soğuk su kaynaklarındaki riskleri kontrol etmek üzere hareketteler ve artık teknolojiden de faydalanıyorlar" dedi.

"Uçtan uca sunduğumuz IoT çözümümüz bu alanda da çok başarılı sonuçlar veriyor"

Polat, "Ülkemizde de bu konuda kontrol programları var, fakat insan gücüyle bu kontrolleri yapmak, her noktadan sık sık ölçüm almak ve bunları manuel olarak kaydetmek çok verimli sonuçlar doğurmuyor ve maalesef çoğunlukla riskli durumların oluşmasına neden oluyor. Belediyelerimizdeki otoritelerimizin de bu konuyu teknolojiyi kullanarak çözebileceklerini gündeme almasında fayda görünüyor. Şirket olarak uçtan uca sunduğumuz IoT çözümümüz bu alanda da çok başarılı sonuçlar veriyor. Skysens'in kablosuz genişletilebilir ağı sayesinde altyapı maliyetlerine gerek olmadan çok sayıda hanenin bulunduğu binalarda bile uzaktan, kimsenin gitmesine gerek kalmadan sudaki riskler tespit edilerek, ilgililere anlık alarmla bilgilendirme yapılıyor. 10 yıla kadar pil ömrü olan kablosuz cihazlarımız kullanımı oldukça kolay, tak çalıştır tasarımda ve küresel standartlara uyumlu. Yetkililer suda oluşacak riskli durumları hem bilgisayarlarından hem de cep telefonlarına yükledikleri mobil uygulamamız yardımıyla anlık olarak izleyebiliyorlar ve tehlike oluşturacak noktalara anında müdahale edebiliyorlar” diye ifade etti.