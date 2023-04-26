Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ve şiddeti artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın kiraladığı özel uçak ile 301 kişiden oluşan ikinci kafile İstanbul'a geldi.

Sudan'da devam edin şiddeti çatışmalar nediniyle bu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı organizasyonla gece gelen ilk kafilenin ardından, sabah saatlerinde 301 kişiden oluşan ikinci kafilede Türkiye'ye geldi. Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını İGA İstanbul Havalimanı yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Ayrıca yolculara içecek dağıtan İGA yetkilileri yolcuları golf araçları ile pasaport kontrolüne taşıdı.

“Yollar çok kötü idi”

Sudan'dan çıkarken ateş altında geldiklerini söyleyen Mehmet Mehdi Gergin, “Yaşadığımız epeyce sıkıntılar oldu. Arabalar bozuktu. Sudan'dan çıkarken ateş altında geldik. Nasıl geldiğimizi bizde bilmiyoruz. Yollarda çok kötüydü. Arabalarımız yolda bozuldu. Tekrar değiştirmek zorunda kaldık. Sudan'dan Ethopya'ya geldik. Ethopya'da da sıkıntılar başladı. Biz Havalimanı'na geldikten sonra rahatladık. Yememiz içmemiz her şeyimiz güzel. Türk Yetkililerine vardıktan sonra her şey değişiyor. Daha güzel oluyor" diye konuştu.

“Ülkemize kavuştuk mutluyuz”

Sudan'da aşçılık yaptığını söyleyen Osman Atilla,” Biz Sudan'dan Ethopya'ya Adisababa'ya oradanda buraya geldik. Sudan çok karışık. Ethopya'ya bizi götürdüler ama orada karışık. Orada da bir iç savaş vardı. Bilmiyorum herhalde başka bir alternatif olmadığı için bizi Ethopya'ya getirdiler. Ama bir savaşın içinden başka bir savaşın içine gittik. Çok sıkıntılı idi. Ama sağ salim geldik. Şükür orada da organizasyonlar iyiydi. Biz ticaretle uğraşıyorduk orada iş yerimiz yağmalandı. Kendimiz sağ salim geldik Elhamdülillah. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Tabii zorlu bir süreçti savaş bölgesi olmasından dolayı. Bir takım sıkıntılar oldu. Ülkemize kavuştuk mutluyuz. Teşekkür ediyoruz herkese" dedi.

“Hiçbir zaman devletimiz bizi yalnız bırakmadı”

Sudan halkının çok zor günler geçirdiğini söyleyen Abulrezak Şahan, “Tabi savaş bölgesi çok büyük sıkıntılar var. Sudan çok zor günler geçiriyor. İnşallah düzelmesini temenni ediyoruz. Silahların gölgesinde başkent tamamen kuşatılmış durumda. Çatışmalar oldukça yoğun. Olaylar başlayınca büyükelçiliğimiz evlerden çıkmamamızı söyledi, dolayısı ile büyük ölçüde evlerde idik. Bu şekilde korunmaya çalıştık. Daha sonra ise yapılar koordinasyon neticesinde toplanma bölgesine yönlendirildik. Ülkemize kavuşmamız gerçekten insan mutlu oluyor. Bu süreçke emeği geçen öncelikle sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Onu oradan itibaren hissettik” dedi.