Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi devam ediyor: Üçüncü kafile İstanbul'a getirildi

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ve şiddeti artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığının kiraladığı özel uçak ile 203 kişiden oluşan üçüncü kafile de İstanbul'a geldi.

Sudan'da devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve Sudan Büyükelçiliği'nin koordinesinde 203 kişiden oluşan üçüncü kafile de İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sudan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını İGA İstanbul Havalimanı yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Ayrıca yolculara içecek dağıtan İGA yetkilileri yolcuları buggy araçları ile pasaport kontrolüne taşıdı.

2007 yılından bu yana Sudan'da yaşadığını belirten Tahir Şabanoğlu, "İç dekorasyon ve mobilya işleri yapıyorum, çok şükür şirketim de var orada. 15 Nisan'da olan gelişmeler bizi bayağı sarstı. Böyle bir şey beklenmiyorduk. Oradaki durum ciddi anlamda çatışmaya yöneldi. Gerek büyükelçiliklerle, gerek vatandaşlarımızla iletişime geçtik. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştık, çok şükür tahliyelerin başlayacağını söylediler. Kısa kısa aksilikler olsa da başarıldı. Türk milletimize Türkiye Cumhuriyetimize bütün ilgilenen arkadaşlara canı gönülden ben ve bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sudan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen üçünü tahliye seferiyle gelen başka bir yolcu ise, "Sudan'dan çıktık bayağı büyük çatışma vardı. Yaklaşık 18 saat yol gittik oradan da Etiyopya'ya geçtik, orda da yaklaşık bir iki gün kaldık. Bayağı eziyet çektik ama çok şükür vatanımıza yetiştik, geldik buna da şükür'' ifadelerini kullandı.

15 Nisan'da başlayan çatışmalardan oldukça etkilendiklerini dile getiren Ömer Faruk Şişli, "Süreç çok zorlu geçti öncesi ve sonrası çatışma sesleriyle, bomba sesleriyle, füze sesleriyle doluydu. Dokuz gün böyle geçirdik, çok sıkıntılı günler geçirdik, elektriksiz, susuz ama bu süreçte elçiliğimizle ve Dışişleri Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeydik. Elçiliğimizin ve devletimizin bize el uzatacağını biliyorduk, ondan dolayı içimizde bir rahatlık vardı. Elhamdülillah dokuzuncu günün sonunda 23 Nisan günü tahliyemiz başladı. Süreç zorlu geçti, çünkü yüzlerce vatandaş vardı. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde otobüsler yollara koyuluyor, Etiyopya'ya yola çıkıyor. Sayı fazla olunca haliyle bazı pürüzler oluyordu. Elhamdülillah hepsini atlattık mutlu sona ulaştık'' dedi.