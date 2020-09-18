Sudanlı sel mağdurlarına yardım eli

İDDEF, Sudan'da aşırı yağmur yağışından dolayı meydana gelen sel felaketinden etkilenen mağdur ailelere hayırseverlerin desteğiyle yardım elini uzattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), son 32 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ilk etapta 200 sel mağduru aileye gıda paketi dağıttı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “Sudan'ı etkisi altına alan şiddetli mevsimsel yağmurların neden olduğu selden etkilenen, barınma ve güvenli gıdaya ulaşmakta zorluk çeken kardeşlerimiz için acil yardım kampanyası başlattık. Hayırseverlerin desteğiyle hazırladığımız ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketlerini ilk etapta 200 sel mağduru aileye teslim ettik” denildi.

Yardımların devam edeceği belirtilen açıklamada, “Nil nehrinin taşması ve sel nedeniyle 100'ü aşkın kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. 32 binden fazla ev tamamen yıkılıp okul, cami ve eğitim kurumu hasar görürken, 40 bin dönümden fazla tarım arazisi zarar gördü ve 5 binden fazla büyükbaş hayvan telef oldu. Son 32 yılın en büyük felaketini yaşayan Sudan'da 3 ay süreyle acil durum ilan edilirken zor günler geçiren kardeşlerimiz gıda yardımı ve evlerini yeniden yapabilmek için yardım bekliyor. Sudan halkının yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için sahadaki ekiplerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle selden etkilenen Sudanlı kardeşlerimize farklı bölgelerde desteklerimiz sürecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle sonlandı: “Hayırseverler gıda paketi bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor''.