Şükriye Tutkun, 22 yıl sonra mahallesinde sahne aldı

Türküleri çağdaş müzik yaklaşımıyla, kendine has sesi ve yorumuyla seslendiren Tutkun, dinleyicilere İstanbul Maltepe'de unutulmaz bir müzik ve türkü şöleni yaşattı.

Maltepe Belediyesi, Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Şükriye Tutkun'u, sevenleriyle buluşturdu. Maltepeli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Dinleyicileri selamlayan Tutkun'a müzikseverler alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.

"Mahallemde konser veriyorum"

1996 yılında yayımlanan “Sevin Gayrı” isimli ilk albümünün ardından tam 22 yıl sonra Maltepe'de, mahallesinde konser verdiği için mutlu olduğunu ifade eden Tutkun, ”Gülsuyu Ortaokulu'nda, Maltepe Orhan Gazi Lisesi'nde okudum. Yıllar sonra mahallemde konser veriyorum. 22 sene oldu albüm yapalı. Bugün ortaokul, lise arkadaşlarım da burada. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde az mı yürüdük soğukta, çamurda. Kani Paşa Caddesi şimdiki ismiyle Malazgirt Caddesi'nden bir buçuk kilometre yolu şarkı söyleyerek okula giderdik. Şarkı söylememin temelleri burada atıldı" dedi.

Lise ve ortaokul arkadaşları da ünlü sanatçıyı dinlemeye geldi.

Müzik şöleni yaşattı

Türküleri çağdaş müzik yaklaşımıyla, kendine has sesi ve yorumuyla seslendiren Tutkun, dinleyicilere Maltepe'de unutulmaz bir müzik ve türkü şöleni yaşattı. Tutkun'un ikinci albümünde yer verdiği, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Nazım Hikmet için yazdığı, Zülfü Livaneli'nin bestelediği ‘Yiğidim Aslanım Burda Yatıyor' isimli eserine dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Albüm çalışmalarından eserleri ve Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirdiği türküleriyle Tutkun, büyük beğeni topladı. Tutkun'un yorumladığı Karadeniz türküsü alkışları topladı.