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Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayata gözlerini yuman Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand, Şakirin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Dün hayata gözlerini yuman Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Şükrü Birand, Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Birand'ın cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, merhumun yakınları ve ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazını ardından, Ali Koç tabutun taşınmasına eşlik etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu, cenazeye çelenk gönderdi.

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