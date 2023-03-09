Suların çekildiği Alibey Barajı'nda yüzeye çıkan araçlar hala kaldırılmadı

İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılın en düşük noktasına gelmesi ile birlikte barajların içerisindeki arabalar gün yüzüne çıktı. Suların çekildiği Alibey Barajı'nda ortaya çıkan 3 araba ise hala kaldırılmadı. Mağlova ve Güzelce Kemerleri'nin tamamen ortaya çıktığı Alibey Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'da son 10 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle İstanbul'un barajlarında sular çekilince ortaya ilginç ilginç manzaralar çıktı. Alibey Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile birlikte ortaya 3 araba çıkması görenleri hayrete düşürdü. Baraj çevresinde onlarca araba tekerleği, küvet, plastik ve cam atıklar da bulunuyor. İstanbulluların kullandığı suyun ne kadar çöp ve kirlilik barındırdığı ise gözler önüne serildi. 2013 yılında yüzde 76 doluluk oranına sahip Alibey barajı 2023 yılında yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Havadan görüntülenen barajın üzerinde bulunan Mağlova ve Güzelce Kemerleri ise tamamen ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle suların çekildiği noktalarda toprağın çatladığı görüldü. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranları yüzde 35 oranına geriledi. Beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle su seviyesi git gide azalırken, uzmanlar vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olmaları konusunda uyarılarda bulundu.