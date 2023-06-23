Süleyman Akdı: "Spor camiasının ilk imparatoru benim"

Efsane Jokey Süleyman Akdı, kariyerinde 3 yarıştan 1'ini kazandığını söyleyerek, 56 yaşına kadar üst düzey performans sergilemesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Akdı, spor camiasında ilk kez 'İmparator' lakabının da kendisi için kullanıldığını ifade etti.

TJK Gündem Özel programı at yarışı dünyasının duayeni, efsane jokey ve yorumcu Süleyman Akdı'yı konuk etti. D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın'ın sorularını yanıtlayan Süleyman Akdı, Gazi Koşusu'nda şanslı gördüğü atlara da değindi.

Atçılıkla ilgilenen bir ailenin bireyi olarak jokey olmayı seçtiğini belirten Süleyman Akdı, çok küçük yaşlarla atlarla zaman geçirmeye başladığını vurgularken, babası sayesinde bu mesleğe adım attığını ve Veliefendi Hipodromu'nu evi gibi gördüğünü söyledi. Yıllar içinde çok önemli başarılar yakalayan ve at yarışı camiasının sevgilisi olan Akdı, bu konuma gelebilmek için her konuda dik durduğunu, saha içinde disiplinden asla taviz vermediğini fakat saha dışında sosyal hayatında çok neşeli ve keyifli bir insan olduğunu vurguladı.

"Önce Pele'ye sonra Eusebio'ya benzetildim"

Yarışlar kazanıp, popülerliği artınca önce Brezilyalı futbolcu Pele ardından Portekizli futbolcu Eusebio diye çağrılmaya başlandığını söyleyen Süleyman Akdı, spor camiasında ilk kez 'İmparator' lakabının kendisi için kullanıldığını belirtti. Kendisinden sonra Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin için de 'İmparator' lakabının kullanıldığını söyleyen Akdı, bu unvanı ilk alan sporcu olduğu için de hayli mutlu olduğunu dile getirdi. Jokeyliğin çok zor bir meslek olduğunu vurgulayan Süleyman Akdı, zirveye çıktıktan sonra orda kalmanın daha da güç olduğunu vurgularken, 56 yaşına kadar üst düzey performans sergilemesinin kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Halis Karataş şu anda Türkiye'nin en iyi jokeyi"

Mevcut dönemin jokeylerine de değinen Süleyman Akdı, Halis Karataş'ın şu anda Türkiye'nin en iyi jokeyi olduğunu söyledi. Vedat Abiş, Görkem Özçelik, Ali Yıldız ve Eray Çizik gibi gençleri çok beğendiğini vurgulayan Akdı, son iki yılda Ayhan Kurşun'un iyi bir yükseliş gösterdiğini ve bunu takdir ettiğini açıkladı.

"3 yarışımından 1'ini kazandım"

Kariyerinde 12 bin 800 yarışta yer alıp, 4 bin 350 birincilik elde eden Akdı, koştuğu 3 yarışın 1'ini kazandığını vurgularken, 1963'te Ekrem Kurt ile at bindiği dönemden kariyerinin sonuna kadar çok değerli isimlerle rakip olduğunu söyledi.

Cihangir Harmony ile kazandığı Gazi Koşusu'nun çok enteresan olduğunu anlatan Süleyman Akdı, o dönem birlikte çalıştığı Turgay Renklikurt'un, Türkiye'nin en büyük kondisyoneri olduğunu belirterek, ona öğrettikleriyle bilimsel anlamda yarışçılığa çok şeyler kazandırdığını ifade etti. Prestige ile elde ettiği ikinci Gazi şampiyonluğunu da anlatan Akdı, Prestige'ye tesadüfen bindiğini söylerken, atı başka bir koşuda televizyonda görüp kazanacağını anladığını ve teklif geldiğinde de gerekeni yaptığını belirtti.

"Bu sene için 5-6 iddialı at var"

Gazi Koşusu'nda favori ata binen jokeyin çok heyecanlandığını vurgulayan Süleyman Akdı, bu sene Gazi şampiyonluğu için 5-6 önemli isim olduğunu aktardı. Ayhan Kurşun ile start alacak Qualizto, Akın Sözen'in bineceği Native Power, Gökhan Kocakaya ile yarışacak olan Cosmic Kid, Mehmet Salih Çelik'in bineceği Head Vorker, Özcan Yıldırım ile Lord Of Pelennor ve Halis Karataş ile start alacak Anadolu Koparan'ı diğer rakiplerinin önünde gören Akdı, gidişatın çok önemli olduğunu ve doğru taktiği yapanın kazanacağını söyledi.

Dönemin efsane atı, geçilmez denen Yavuzhan'ı geçmeyi başaran Süleyman Akdı, o günleri şöyle anlattı:

"Bir dönem at binmedim, balık restoranımız vardı ve hipodromdan uzak günlerimi orada geçiriyordum. At yarışları açık televizyonda ve Yavuzhan o dönem koştuğu tüm rakiplerini geçiyor hem de atlar yanına geldiğinde onlarla eğlenerek geçmeyi başarıyordu. Televizyonda izlediğimde Yavuzhan'ın rakiplerinin ne yapması gerektiğini çözdüm ve geri döndüğümde onu nasıl geçeceğimi anlamıştım. Sıh Taha ile Yavuzhan'ı ilk geçtiğimde, Yavuzhan'a binen Halis Karataş'tan öyle saklandım ki, Halis sürekli arkaya bakıp gelen giden var mı diye kontrol ettiğinde beni hiç göremedi. Son 100'e kadar tam arkasına saklanıp sonda haydi dediğimde Yavuzhan, uyanıp bize yetişene kadar fotoyu geçiyorduk. Bunu sonra defalarca yaptım. Haberbatur'a binip ben Yavuzhan'ı geçerim dediğimde önce at sahibi de bana gülmüştü ama onu defalarca geçince Haberbatur da artık şampiyon statüsüne erişmişti."

"Beşiktaş benim sevdam, Şenol Güneş mükemmel bir hoca"

Beşiktaş'ı tuttuğunu söyleyen Süleyman Akdı, "Beşiktaş'ı çok seviyorum ve tüm maçları televizyondan da olsa seyretmeye çalışıyorum. Bence çok iyi bir takımımız var ve birkaç transferle şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız. Şenol Güneş mükemmel bir teknik adam, her şeyden önce bir öğretmen. Onun gibi bir hocamız olduğu için çok mutluyum, oyunculara çok şey katıyor" dedi.