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Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.


17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, yarı finalde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 13-1 mağlup ederek finale yükseldi. Süleyman, yarın Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade ile altın madalya mücadelesi verecek.


Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Süleyman Atlı, Bulgar rakibi Georgi Valentinov Vangelov'u 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Roberti Dingashvili ile karşılaşan Süleyman Atlı, Gürcü rakibini 13-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final mücadelesi yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

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