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Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy’de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan’ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.


Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla karaoke yapıyor. Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylediği görülüyor. Sağlığının yerinde olduğu görülen Turan eğlenceli anlar yaşıyor. Turan'ın söylediği ve çok sevdiği şarkıda" Olacak, kaderde ne varsa, Geleceği görmek elimizde değil" sözleri dikkat çekiyor.

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