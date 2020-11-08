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Süleymaniye'de metruk bir bina alev alev yandı

Süleymaniye Camii’nin karşısında bulunan 3 katlı bir metruk binada yangın çıktı.

Süleymaniye Camii'nin karşısında bulunan 3 katlı bir metruk binada yangın çıktı. Alevlerin kilometrelerce öteden gözüktüğü yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.


Olay, Fatih Süleymaniye'de Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleymaniye Camii'nin karşısında bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Süleymaniye Camii'ni gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, telefonlarıyla yangın anını sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Öte yandan, metruk binadan yükselen alevlerin Galata Köprüsü'nden de görülmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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