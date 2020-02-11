Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında unutulmadı

Abdülhamid Han, vefatının 102. yılında “Ulu Hakana Hürmetle” söyleşisi ile anıldı. Sempozyumda konuşan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Abdülhamid Han'ın devrinin FETÖ'sü hala ilahiyatlarda ders kitabı olarak okutuluyor. Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh ilahiyatlarda 1 numaralı adam olarak okutuluyor” dedi.

Reva Akademi ve ADEMDER Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılında İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsünde “Ulu Hakana Hürmetle” söyleşisi düzenlendi. Mehmet Salih Can'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye vatandaşlar akın etti. Tıklım tıklım dolan salonda oturacak yer kalmayınca birçok davetli söyleşiyi ayakta dinledi. Kuran-ı Kerim güzel okuma yarışması dünya birincisi Hafız Mehmet Bilir'in, Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyenlerin ruhuna dokundu. Ardından tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr Ebubekir Sofuoğlu Abdülhamid Han'ı anlattı.

“Devrin FETÖ'sü hala ilahiyatlarda ders kitabı olarak okutuluyor"

İslam Düşmanlarının Abdülhamid Han'ı devirmek için iftiralar attıklarını ve kara propaganda yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr Ahmet Şimşirgil, “ Abdülhamid Han'ın yaptırdığı bir eser olan Darülacezeye, sultanın resmi asılmıştı çürük yumurta yağmuruna tutmuşlardı. Maalesef orada bir resmine dahi tahammül edememişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 1999 yılında oldu bu olay. Sağlık Bakanı Yardımcısının odasında Abdülhamid Han resmi bulunduğu için internette aynı şekilde saldırılar yaptılar. Bu Yahudilerin, Türk ve Ehli sünnet Müslümanları düşmanlarının ektiği zehirler aynen devam ediyor. Onların çocukları onların yolunda gidenler maalesef hala bu ulu hakanın resmine dahi tahammül edemiyorlar. Abdülhamid Han var iken Osmanlıyı yıkmak mümkün değildi, devlete yeniden bir güç ve kuvvet kazandırdı. Abdülhamid Han'ın devrinin FETÖ'sü hala ilahiyatlarda ders kitabı olarak okutuluyor. Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh hala ilahiyatlarda 1 numaralı adam olarak okutuluyor. Abdülhamid Han'ı anlayabilmek için 100 yıl boyunca bana şırınga edilen ilmi yerle bir etmem lazım. İlahiyatlarda İmamı Azam ile İmamı Gazali'nin eserleri hakkıyla okutuluyor mu? Hayır. Maalesef yeterince hakkı verilerek okutulmuyor” diyerek sözlerini tamamladı.