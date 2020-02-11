Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında yad edildi

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği bir programda anıldı.

Osmanlı Devleti'ni 33 sene boyunca ayakta tutmayı başaran Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 102. sene-i devriyesinde Bağcılar Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe her yaştan ilçe sakini yoğun ilgi gösterdi.

Televizyoncu Pelin Çift'in moderatörlüğünü yaptığı gecede, konuşmacı Akademisyen - Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, Abdülhamid Han'ın padişahlık yaptığı dönemi ekonomik, siyasi ve toplumsal yönleriyle değerlendirdi. Dünyada sanayi devrimiyle gelişmeler yaşanırken Sultan Abdülhamid'in demir yolu çalışmalarına ve imparatorluğun içinde bulunduğu borç yükünü anlattı. Balkanlar'dan Arabistan coğrafyasına kadar Osmanlı topraklarında ayakta durma mücadelesi verdiğini belirten Gündüz, Ulu hakanı büyük yapan şeyin de düşmanlarının büyüklüğü olduğunu belirtti.

“Yahudilere kapılarını açtı”

Bugün Türkiye'nin Suriyelileri bağrına bastığı gibi o zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun sıkıntı yaşayan Yahudilere de kapılarını sonuna kadar açtığını belirten Gündüz, “Yahudi meselesi Osmanlı meselesi değil, Avrupa'nın meselesidir. 1492'de Endülüs'ten Müslümanları ve Yahudileri kovaladılar. Müslümanlar Afrika'ya kaçtı ancak Yahudilerin kaçacak yeri yoktu. İkinci Abdülhamid onlara kapıları açıyor ve bize gelin diyor. Şu anda da Türkiye'nin her yerinde Yahudi var. Bundan hiç rahatsız olmayız. Ecdat rahatsız olmadı ki biz de olalım. Sınırlarımıza gelmiş ve biçare şekilde bekleyenleri almak hilafetin şanındandır. Biz tarihte ne yaşadıysak bugün de aynısını yaşıyoruz yarın da yaşayacağız. Biz de muazzam bir devlet geleneği var” dedi.

“Muazzam bir istihbarat ağı kurdu”

Gündüz, “Bir sultanın görevi yiyip içip yatmak değildir. Bir sultanın görevi devleti ayakta tutmaktır. Bunun için de hangi argümanları kullanmamız gerekiyorsa Abdülhamid de o argümanlara öncelikle başvurmuştur. Muazzam bir istihbarat ağı kurdu. Buna mecburdu. İstihbarat ağı kurmak XIII. Louis de ve Elizabeth de de vardır. Bugün de vardır yarın da olacaktır. İlkçağda bile istihbarat ağı vardı. Neden ihtiyaç duyuyor? Çünkü bir hile hurda varsa devletin önceden tedbir alması lazım. Muazzam bir istihbarat ağı kurdu. Etrafında kendisine ayak bağı olanları devre dışı bırakıyor. Kendi aleyhinde olacak insanları da bertaraf ediyor, öldürmüyor. Tehdit volan kişiyi görevini değiştiriyor ya da uzaklaştırıyor. Başka makamlara gönderiyor. Abdülhamid'in en önemli özeliklerinden biri kolay kolay idam cezası vermiyor. Siyasi suçlulara asla idam cezası vermiyor” dedi.

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın da katıldığı gecede Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Pelin Çift ile Tufan Gündüz'e çiçek ve kitap takdim etti.