Sultan 2. Abdülhamid'in kabrinde Filistin ve depremzedeler için dua edildi

Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve İmam-Hatip Halil Konakçı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırının ardından sultanın türbesinde Filistin için dua etti.

Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, İmam-Hatip Halil Konakçı ve beraberindeki topluluk, “Kudüs'ü Anlamak, Filistinli ve Depremzede Kardeşlerimiz için Duada Buluşuyoruz” etkinliğinde bir araya geldi. Abdülhamit'in türbesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa sultanın torunu Nilhan Osmanoğlu da katıldı.

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, “Malumunuz üzere bizler burada hem şehitlerimize, hem gazilerimize, hem depremzedelerimize, hem Kudüs'teki kardeşlerimize, hem Arakan'daki, hem Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize dualar göndermek için bir araya geldik. Allah hepinizden razı olsun. Bugün malum cuma günü ve tabii ki bizler dua etmeye devam edeceğiz ama elimizden geldiği kadar da inşallah Kudüs'e gideceğiz. Ve biz şunu söylüyoruz. Daha önce dediğimiz gibi, ‘Biz eğer deliye dönersek siz de geriye dönersiniz' diyordum. Halbuki öyle değil, ‘Biz geriye dönersek deliye dönersiniz'. Bizler dedemizin huzurundayız. Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin huzurundayız ve Sultan Abdülhamid Han'ın davası olduğu gibi bu bizim, bu milletin, bu ümmetin davası olduğuna inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizler, dedemize, dedelerimize sahip çıkalım. Bu davaya sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

“Kudüs denince Abdülhamid akla gelir”

İmam-Hatip Halil Konakçı ise “Şu anda biz muhterem halifemizin, sultanımız ulu Hakan Abdülhamit'in huzurunda Kudüs'ü anmak ve oradaki Filistinli kardeşlerimize dua etmek ve ülkemizde yaşanan imtihanlar için kardeşlerimize dua etmek için burada buluştuk. Müminlerin bir birlik olduğunu göstermek için burada buluştuk. Abdülhamid Han hazretlerini anmadan Kudüs konuşulmaz. Kudüs denince Abdülhamid akla gelir. Abdülhamit Han deyince aklımıza Kudüs gelir. Abdülhamid Han hazretlerinin başına her ne geldiyse ömrünün sonunda Kudüs sevdası ve davası için geldi. Abdülhamid Han ve onun soyu bizim başımızın tacıdır. Ne yaptılarsa bu sevgiyi silemediler ve şu anda da hayatta olan tüm hanedan üyeleri de başımızın tacıdır” dedi.