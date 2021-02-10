Sultan 2. Abdülhamit Han vefatının 103. yılında kabri başında anıldı

Abdülhamid Han, vefatının 103. yıl dönümünde Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 103. yılında Sultanahmet Çemberlitaş'taki türbesi başında dualarla anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Anma törenine korona virüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi yer aldı.

Türbede, Sultan 2. Abdülhamid Han ve diğer medfun bulunanlar için İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız da Kur'an-ı Kerim okudu.

Protokolün anmasının ardından bazı vatandaşlar 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti, dua okudu.