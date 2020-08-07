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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın havadan görüntülendi

İstanbul Üsküdar’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatı katında çıkan yangın havadan görüntülendi.

İstanbul Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangın havadan görüntülendi.



Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan yangının çıktığı hastane drone ile havadan görüntülendi.

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