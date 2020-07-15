İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanahmet Camii'de 251 Şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz darbe girişiminin 4.

yıl dönümünde Sultanahmet Camii'de 251 Şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu.


İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği ile işbirliğiyle yılında Sultanahmet Camii'de mevlid programı düzenlendi. Mevlid programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gaziler katıldı. Programda, 251 şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif'in duası okundu. Sosyal mesafe ve maske kuralları, yapılan anonslar ile sık sık hatırlatıldı. 15 Temmuz'a ilişkin dualar edilerek, milli birlik ve bütünlük çağrısı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.