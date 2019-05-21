Sultanahmet Camii'nde camlar kırılarak restorasyon iskelesi kuruldu

İstanbul'un en önemli simgelerinden Sultanahmet Camii, restorasyon çalışmaları devam ederken iskelelerin avlu duvarındaki beton pencereleri kırarak kurulması dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde caminin ön kısmında bulunan iskelelerin de aynı şekilde kurulduğu görüldü. Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü ise kırılan yerlerin 1960'lardan sonra yapıldığını belirterek, tarihi bir değerinin olmadığını açıkladı.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi olarak İstanbul'un siluetine katkı sunan Sultanahmet Camii'nin restorasyon çalışmaları devam ederken alandaki iskelelerin avlu duvarındaki beton pencereleri kırarak kurulması dikkatleri çekti. Havadan çekilen görüntülerde caminin restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiği gözükürken ön kısmında kurulan demir iskelelerin de aynı şekilde camların kırılarak yerleştirildiği görüldü. Dikkat çeken görüntü sonrasında branda, çalışanlar tarafından avlunun duvarlarına yerleştirildi. Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından tarihi yarımadada, Mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırılan ve 6 minaresiyle bilinen 400 yıllık Sultanahmet Camii'ndeki Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları 2017 yılının Temmuz ayında başladı. Restorasyonu üstlenen İstanbul Vakıflar Birinci Bölge Müdürlüğü, kırılan yerlerin 1960'lardan sonra yapıldığını belirterek, tarihi bir değerinin olmadığını açıkladı.