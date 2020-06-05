İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultanahmet Cami'nde korona virüs önlemiyle Cuma namazı kılındı

Korona virüs nedeniyle iki aydan fazla süredir kapalı olan Sultanahmet Cami’nde ikinci kez önlemler alınarak Cuma namazı kılındı.

Korona virüs nedeniyle iki aydan fazla süredir kapalı olan Sultanahmet Cami'nde ikinci kez önlemler alınarak Cuma namazı kılındı.


Yeni tip korona virüs(Covid-19) pandemisine karşı tüm Türkiye'de ibadethaneler iki aydan fazla süredir kapalı kalmıştı. Normalleşme adımlar kapsamında geçen hafta yeniden açılan ibadethanelerde ilk Cuma Namazı kılınmıştı. Türkiye'nin en önemli ve en güzel camilerinden biri olan Sultanahmet Cami'de bu hafta ikinci kez Cuma namazı için vatandaşlar camiyi doldurdu. Caminin içinde namaz kılmanın yasak olmasından dolayı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı. Camide herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat eden vatandaşlar, birlikte namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.