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Sultanahmet ve Ayasofya'da drone'lu virüs denetimi

Ayasofya Camii önünde polis ekipleri, drone destekli korona virüsü denetimi yaptı.

Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar, drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. Uyarıların ardından camiye giden ve meydanda dolaşanlar maskelerini düzelterek yollarına devam etti.


Korona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde drone destekli bir denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerince yapılan denetimde maske takmayanlar uyarıldı.


Polis ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol ederken, drone'la Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu.


Uyarıların ardından camiye giden ve meydanda dolaşanlar maskelerini düzelterek yollarına devam etti.

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