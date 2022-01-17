Sultanahmet'te kaldırılmak istenen otobüs firmasından İBB'ye suç duyurusu

Konu ile ilgili açıklama yapan firmanın Avukatı Abide Birsen, “Bizim elimizde İETT'nin pandemi sonuna kadar çalışmadığımız sürenin de bu süreye ekleneceğini erişkin dolayısıyla sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin yazılarımız var. Bunların hepsini, tamamını görmezden gelip tahliyeyi zabıta eli ile yapmaya çalıştılar. Devam eden davalar var biz de gittik suç duyurusunda bulunduk” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çift katlı otobüsler ile turistik şehir turu yapan firmanın otobüslerini "sözleşme bitti" iddiasıyla Sultanahmet meydanından kaldırılmak istemesinin ardından firma çalışanları ile zabıta ekipleri arasında arbede yaşanmıştı. Olay sonrası firma yetkilileri tarafından savcılığa gidilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan avukat Abide Birsen, “Sabah 07.30'da 250'den fazla zabıta müvekkil firmamıza turizm turistik taşıma otobüs firması, 250 adet zabıta kendi otobüsleri ile yine aynı iş yapma suretiyle bizim müvekkilimize ait otobüs ve çalışanları çıkarmaya çalıştılar. Biz de buna müdahale ettik çünkü bizim sözleşmemiz devam ediyor. Biz ihale ile buraları aldık, kiraladık duraklarımızı diyorlar ki 'hayır siz' çıkacaksınız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bunu yapacağız. Biz de diyoruz ki bu UKOME'nin görevi bunu UKOME'nin size verdiği yetki ile ihale ile ihaleye çıkın. Sizin taşöre edeceğiniz bir firma da olabilir. Biz de olabiliriz, bizim zaten sözleşmemiz devam ediyor. Beklesiniz sözleşmemiz biter sizde ihaleye çıkarsınız. 'Hayır sizin sözleşmeniz bitti' diyor ama diğer taraftan bizim elimizde İETT'nin pandemi sonuna kadar çalışmadığımız sürenin de bu süreye ekleneceğini erişkin dolayısıyla sözleşmemizin devam ettiğine ilişkin yazılarımız var. Bunların hepsini, tamamını görmezden gelip tahliyeyi zabıta eli ile yapmaya çalıştılar. Devam eden davalar var biz de gittik suç duyurusunda bulunduk” dedi.

2 tane çalışanlarının darp edildiğini iddia eden avukat Abide Birsen, “ Bu arada 2 tane çalışanımız darp edildi. İstanbul'un göbeği Sultanahmet Meydanı'nda turistlerin gözü önünde bizim çalışanlarımız darp edildi. Bunu da sosyal medyada zaten videoları var. Biz bu konuya müsebbib olan herkes ile alakalı suç duyurusunda bulunduk. Memur suçudur, bu talimatı verende bunu yapanda cezalandırılacak. Onun dışında bizim duraklarımız hale bize aittir. Müvekkil firmam işine devam edecektir. Müvekkillerim uluslararası Londra merkezli bir firmadır. Hukuka aykırılığın tebdil kararı ile durduracağız” şeklinde konuştu.

Sultanahmet Meydanı'nda sabah erken saatlerinde yaşanan gerginlik sonrası polis ekiplerinin araya girmesiyle sona ermişti.