‘Sultanbeyli Açık Kapı Birimi' 2020 yılında 23 bin 290 başvuruyu yüzde yüz sonuçlandırdı

Vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Sultanbeyli'de kurulan Açık Kapı Birimi, 2020 yılında vatandaşlardan gelen toplam 23 bin 290 başvuruyu en kısa sürede inceleyerek yüzde yüz olarak sonuçlandırıldı.

Vatandaşlarla üst düzey iletişim kurularak taleplerin hızla alınıp takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan “Açık Kapı” Birimi Sultanbeyli Kaymakamlığı'nda 11 Haziran 2018 tarihinden itibaren hizmet veriyor.

Yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimize mihmandarlık hizmeti veriliyor

Açık Kapı Projesi ile vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri talepleri kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda veya Kaymakamlık hizmet binasındaki Açık Kapı Birimi'ne şahsen başvurarak iletiyor. İletilen talepler en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Bunun yanında Kaymakamlık Açık Kapı birimine gelen yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimize talep edilmesi halinde mihmandarlık hizmeti veriliyor.

“Açık kapı, milletin kapısı”

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Açık Kapı, bürokrasinin azaltılması, vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırması, başvuruların daha hızlı sonuçlanması ve sunulan hizmetlerden vatandaşların memnuniyetinin arttırılması açısından çok önemli bir projedir. Açık Kapı, milletin kapısıdır. Vatandaşlarımız elektronik olarak veya Kaymakamlığımızda bulunan Açık Kapı Birimi'ne gelerek yazılı olarak taleplerini iletebiliyorlar. Yapılan başvuruların sonuç bilgileri ise kısa mesaj ile vatandaşlara iletiliyor ve bizler tarafından da bu süreç titizlikle takip ediliyor. 2020 yılında Sultanbeyli Kaymakamlığı Açık Kapı birimine vatandaşlarımız tarafından yapılan toplam 23 bin 290 başvuru en kısa sürede incelenerek yüzde yüz olarak sonuçlandırılmıştır. Bu çalışmalarda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.