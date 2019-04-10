Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin mazbatasını aldı

Mazbata takdim töreninde konuşan Başkan Keskin, “Önemli olan Sultanbeyli'ye yapılacak olan hizmettir. Bu dönemde seçilen arkadaşlarımızla beraber ilçemize hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde sandıktan galip çıkarak belediye başkanlığına seçildi. Sultanbeyli Belediye Başkanlığına 3. kez seçilen Keskin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törende meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da mazbatalarını aldı.

Başkan Keskin yaptığı konuşmada, “Önemli olan Sultanbeyli'ye yapılacak olan hizmettir. Bu dönemde seçilen arkadaşlarımızla beraber ilçemize hizmet etmeye çalışacağız” dedi. Mazbataların alınmasının ardından Başkan Keskin, meclis üyeleri ve muhtarlarla beraber toplu fotoğraf çektirdi.

Törenin ardından belediye binası önünde açıklama yapan Başkan Keskin, “Samimi ve kararlı duruşu ile İstanbul'un her noktasını karış karış gezerek anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım'a buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Gelecek hayırlı sonuçlar neticesinde kazananın İstanbul olmasını arzu ediyorum. Buna ilaveten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım'a yüzde 66 gibi bir oy oranı ile destek veren ve bu vesile ile İstanbul'da en fazla desteğin ilçemizde olması nedeni ile bu kıymetli hemşehrilerime de özellikle teşekkür ediyorum. Fatih'in mirası İstanbulumuzda seçmenlerimizin teveccühü ile göreve gelen tüm ilçe belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize yeni dönemde başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde kadim ilçemizi en güzel yarınlara taşıyacağımızın sözünü ekibimizle birlikte veriyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul'da oyların yeniden sayılması süreci ilgili konuşan Başkan Keskin, “Oy kullanma özgürlüğümüz demokrasimizin gücüdür. Aynı şekilde son yıllarda sık sık seçim yaşamamıza rağmen milletimizin sandığa katılım oranı göstermektedir ki milli iradenin karşısında hiçbir güç duramaz. Tıpkı ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi İstanbulumuzda da vatandaşlarımız özgür iradeleriyle oylarını kullanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde elimizde olan bulgular göstermektedir ki burada ciddi anormalliklerle karşı karşıyayız. Partimiz seçimlerle alakalı olarak tüm hukuki süreçleri büyük bir titizlikle takip etmektedir. Bu anlamda Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı herkesin saygı duymak zorunda olduğu ve herkesin demokratik olgunlukla karşılaması gereken bir karar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Hüseyin Keskin, kendisine hayırlı olsun dileklerini iletmek için gelenleri makamında ağırladı.