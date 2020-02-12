Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: "Tapu bedellerinde kanunun elverdiği imkanları sonuna kadar kullandık”

Başkan Keskin, hisseli parsellerde tapuyla ilgili sorun bulunmadığını kaydederek, rayiç bedellerin de 2012 yılında çıkan 2B yasasına göre oluştuğunu söyledi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçenin mülkiyet meseleleriyle ilgili konuştu. Sultanbeyli'de 2009 yılında görev yapmaya başladıklarını söyleyen Başkan Keskin, "Bugüne kadar hamd olsun çok sayıda önemli proje gerçekleştirdik. İlçemizin her geçen gün kalkındığını ve geliştiğini söyleyebiliriz. İnsanı merkeze alan çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yaşamına değer kattık. Ulaşım, sağlık, eğitim, yeşil alanlar, kültür-sanat alanlarında Sultanbeyli hak ettiği seviyelere geldi. Tabi daha yapacak çok işimiz var" dedi. Mülkiyette gelinen nokta ile ilgili konuşan Başkan Keskin, "İlçemizin 110 yıllık mülkiyet problemi bulunuyordu. Hamd olsun bunu geride bıraktık. Önce 2B'ler çözüme kavuştu, ardından Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hisseli parsellerin sorunları çözüldü. TBMM'den 2 özel yasa çıktı ve sorunumuz kalmadı. Hızlıca tüm mahallelerimizde çalışma başlattık. Ölçümler gerçekleştirildi ve askı süreci başladı. Ardından tebligatları hazırladık ve bugün geldiğimiz noktada tebligatını alan hemşehrilerimiz başvurularını yaparak imarlı, ifrazlı tapularını almaya devam ediyor" dedi.

Tebligat süreci ve rayiç bedeller hakkında da konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "İlçemizdeki tüm parsellerin çalışmalarını tamamladık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tebligat sürecini başlattık. Tabi en önemli konu rayiç bedeller. Burada yasanın bize verdiği, halkımızın yararına olan tüm imkanları seferber ettik. 2012 yılında çıkan 2B yasası baz alınarak metrekare fiyatları ortaya çıktı. Daha sonra enflasyon oranlarıyla hesaplamalar yapıldı. Tapu bedelleri konusunda tamamen halkımızın yararına bir çalışmanın içinde yer aldık. Parsellerin yüzde 85'inin metrekaresi 150-500 TL arasında, yüzde 10'unun metrekaresi 500-750 TL arasında" dedi.

"Herhangi bir indirim söz konusu mu " sorusunu cevaplayan Başkan Keskin, "Tabii indirimler mevcut. 400 metrekare ve altında arsası olan hemşehrilerimiz yüzde 50 oranında indirimden yararlanacaklar. Diğer taraftan peşin ödemede de yine yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor ve 5 yıl taksit süreci bulunuyor. Ayrıca tebligatını alan hemşehrilerimize 1 yıl gibi bir sürede başvuru imkânı da tanıyoruz" dedi.

Mülkiyet konusunda vatandaşların uyaran Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Vatandaşlarımızın alım gücünün farkındayız. Mülkiyet meselesinde vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde kanunun elverdiği tüm kolaylıkları sağladık. Ama daha önce de olduğu gibi vatandaşlarımızın alım gücünü istismar etmeye çalışanların var olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızdan mülkiyet meselesiyle alakalı herhangi bir sorun durumunda söz ettiğimiz fırsatçılar yerine mülkiyet ofisimize danışmalarını rica ediyorum. Hemşehrilerimiz mülkiyet ofisine gelmeleri durumunda bu konuyla alakalı sağlıklı sonuçlara ulaşabilirler" şeklinde konuştu.