Sultanbeyli Belediyesi 11. Uluslararası Dergi Fuarı'nda ödül aldı

Türkiye Dergiler Birliği'nin (TÜRDEB) düzenlediği 11. Uluslararası Dergi Fuarı devam ediyor. 12 Haziran'da sona erecek fuarda Sultanbeyli Belediyesi “Dergi Dostu Belediye” ödülünün sahibi oldu.

“Dijital Dönüşüm” temasıyla bu yıl 11.si düzenlenen Uluslararası Dergi Fuarı 8 Haziran'da başladı. Yoğun katılımın olduğu fuara, Balkanlar başta olmak üzere; Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika'dan 400 yayıncı, yazar ve dergici katılıyor. 12 Haziran'da sona erecek fuarda Sultanbeyli Belediyesi de stant kurdu. Aydos ve Teferrüç dergilerinin sergilendiği standı katılımcılar beğeniyle ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA Desteğiyle Türkiye Dergiler Birliği'nin (TÜRDEB) düzenlediği fuar kapsamında, 11 Haziran'da ödül töreni yapıldı. 2020-2021 yıllarında TÜRDEB Dergi İzleme Komisyonunca ödüle layık bulunan dergilere ödülleri takdim edildi. Sultanbeyli Belediyesi, “Dergi Dostu Belediye” ödülünü aldı. Ödülü Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı takdim etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “11. Uluslararası Dergi Fuarı için Sirkeci Garı'ndayız. Sultanbeyli Belediyesi olarak şairlerimizin ve yazarlarımızın çıkartmış olduğu Aydos ve Teferrüç dergileriyle beraber Sultanbeyli Belediyesi standını kurmuş olduk. TÜRDEB tarafından 'Dergi Dostu Belediye' ödülünü aldık. Bu vesileyle okurlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak kültürel faaliyetlerimize, dergiciliğe, sanata, kitaba, şiire önem vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ödül törenine katılan eski Bakan Nabi Avcı da yaptığı konuşmada, "11. fuarımız hayırlı olsun. Uluslararası bir nitelik kazandı. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sultanbeyli Belediyemiz olmak üzere Esenler Belediyemize, bütün kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Belediyesi zaten kültürel hizmetleriyle öne çıkmış bir belediyemiz. Bugünde burada uluslararası dergi fuarında da onların katkısı hissediliyor" şeklinde konuştu.