Sultanbeyli Belediyesi çocukların kar sevincine ortak oldu

Sultanbeyli'de kış çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; parklarda kartopu oynayan ve kızak kayan çocukların sevincine ortak olarak portakal ve mandalina ikramında bulundu.

İstanbul'da kar yağışının artmasıyla şehir beyaza büründü. Günler öncesinden tedbirlerini alan Sultanbeyli Belediyesi; küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye, yolların güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde; duraklar, otobüs terminali ve hastane çevresinde sıcak çorba ikramında bulunan belediye; karın keyfini çıkaran çocuklara da vücudun direncini artıran c vitaminli meyve dağıtımında bulundu. Soğuk kış günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için kartopu oynayan ve kızak kayan çocuklara c vitamini takviyesi için portakal ve mandalina ikram edildi. Öte yandan belediye ekipleri, çocuklarla birlikte kartopu oynadı, kızak kaydı.

“Kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediye ekiplerimiz kar yağışının başladığı andan itibaren ilçemizin her noktasına ulaşıyor; ivedilikle cadde ve sokakları güvenli hale dönüştürüyoruz. Kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde de otogarda, duraklarda ve hastane çevrelerinde hemşehrilerimize sıcak çorba ikramında bulunduk. Ayrıca soğuk kış günlerinde de sokaktaki sevimli dostlarımıza düzenli olarak gıda temininde bulunuyoruz. Şimdi de karın keyfini çıkaran yavrularımıza portakal ve mandalina ikramında bulunduk. Onların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve hasta olmaması tek temennimiz. Sağlık içerisinde oyunlarını oynamalarını istiyoruz. Belediye ekiplerimiz de yavrularımızla kartopu oynadı, onlarla güzel vakit geçirdi. Kar sevinci yaşayan tüm çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.