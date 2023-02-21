Sultanbeyli Belediyesi deprem bölgelerine desteğini sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkisi hissedilen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Sultanbeyli Belediyesi, depremin ilk anından itibaren arama kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla deprem bölgesine intikal etti. Bölgede depremzedeler için aşevi kuran belediye, konteyner kent yapımını da sürdürüyor.

Türkiye tek yürek halinde deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sultanbeyli Belediyesi de ilk günden bu yana bölgede birçok çalışma yaptı. Depremzedeler için kıyafet, çadır, odun, kömür, gıda ve hijyen ürünleri gönderen Sultanbeyli Belediyesi şimdi de bölgede konteyner kent kurma çalışmalarına başladı. Ayrıca aşeviyle de depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Bölgede salgın hastalıklara karşı da ekipler ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

"Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız, bu yarayı beraber saracağız"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Hepimizi derinden üzen depremin ilk anından itibaren belediyemizi seferber ettik. Bölgedeki kardeşlerimiz için çalışmalarımızı hızlandırdık. Gerek arama kurtarma ekiplerimizle gerekse bölgeye gönderdiğimiz yardım tırları ve iş makinalarıyla kardeşlerimizin yanında olduk. Ayrıca salgın riskine karşı çöp toplama araçlarımızı da gönderdik. Yine ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi de kardeşlerimizin konaklamasına destek sunmak için konteyner evlerimizin yapımına başladık. Arazi sıkıştırma ve tesfiye işlemlerimizi tamamladık. Altyapı çalışmalarında da sona yaklaştık. İnşallah konteyner evlerimizi depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız, bu yarayı beraber saracağız. Buradan bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.