Sultanbeyli Belediyesi Elbistan ve Kırıkhan'da depremin yaralarını sarıyor

Sultanbeyli Belediyesi depremin ilk anından itibaren tüm gücüyle bölgede yaraları sarmaya devam ediyor.

Türkiye'yi derinden etkileyen depremin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye afet bölgesi için seferber oldu. Sultanbeyli Belediyesi de Elbistan ve Kırıkhan'da ekipleriyle depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Sultanbeyli Belediyesi AFAD ile koordineli olarak Sultanbeyli Arama Kurtarma Timini (SAKUT) depremin ilk günü bölgeye gönderdi. Ekipler zorlu şartlar altında birçok enkaza müdahale ederek insanlara umut oldu.

Yardım kampanyası hızla başladı

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Sultanbeyli Belediyesi bir yandan da bölge için yardım kampanyası başlattı. İlçede bulunan okullar ve belediyeye ait spor salonu yardımların toplanma noktası olurken onlarca tır insani yardım malzemesi koordineli şekilde bölgeye ulaştı.

Elbistan'a aşevi kuruldu

AFAD ile koordineli olarak 4 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak yemek çıkartılan aşevi, bölge halkının yarasını sarmak için gayret gösteriyor. Ayrıca Sultanbeyli'den Elbistan'a gönüllü olarak berber esnaflar da gitti. SUBESO iş birliğiyle çadır kentlerde görev yapan berberler vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konteyner kent kuruluyor

Diğer taraftan Sultanbeyli Belediyesi Hatay Kırıkhan'a da konteyner kent kuruyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan konteyner kent, bölgede halkının barınmasına imkân sağlayacak. Konteyner kentin içerisinde sosyal alan, çocuk oyun alanı, çamaşırhane, kreş, meydan, mescit, aşevi, berber, büfe, sosyal market, revir ve otopark alanı bulunuyor.

“Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için buradayız”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bütün Türkiye'yi etkileyen bir felaket yaşadık. Bu felakette devletimiz tüm kurumlarıyla, belediyelerimizle, STK'larımızla el ele vererek deprem bölgesinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya geldik. Başta devletimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza, vakıflarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyorum ki kısa süre içerisinde yaralarımızı saracağız. Eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu depremden hep birlikte dersler çıkartarak bundan sonraki kalıcı konutlarımızı ona göre inşa edeceğiz. Depremde vefat eden canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, depremzedelerimize hayırlı ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.

“Devletimiz yanımızdaydı”

Hatay Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da konuyla ilgili, “Gözlerimiz yardım ararken baktık; aynı anda devletimiz ve devletimizle beraber milletimiz yetişti. Bunlardan bir tanesi de Sultanbeyli'ydi, Belediye Başkanımızdı, oradan gelen destek veren gönüllerimizdi, belediye personelleriydi. O gün bugündür burada kendi ilçelerinde nasıl çalışıyorlarsa aynı şekilde çalıştılar. Ben onun için buradan Kırıkhanlı hemşerilerim adına Sultanbeyli'de yaşayan tüm hemşerilerimize, kardeşlerimize, bizi gönülden hisseden herkese sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Uşak Valisi Turan Ergün de yaptığı değerlendirmede, “Sultanbeyli Belediyemizin altyapısıyla birlikte kurulumuna devam ettiği konteyner kentteyiz. Değerli Belediye Başkanımıza ve Sultanbeylili kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kırıkhan'da biz de yaraların sarılmasına koordinatör vali olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede geçici olarak kurulan konteyner kente vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Kalıcı konutlar yapılana kadar geçici olarak vatandaşlarımız burada barınacak” dedi.