Sultanbeyli Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulundu. Sultanbeyli Belediyesi de uyarılar doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek, olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların ulaşımda güçlük yaşamaması için belediye saha ekipleri çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Çok sayıda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ilçedeki yollar güvenli hale getiriliyor. Üst geçitler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta tuzlama ve küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Meteorolojinin uyarısıyla tüm hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Daha önce olduğu gibi şimdi de kar yağışına karşı tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Hemşehrilerimizin kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızı güvenli hale getiriyor, çağrı merkezimize gelen talepleri de ivedilikle karşılıyoruz. Hemşehrilerimizden özel araçlarında kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını istirham ediyorum. İnşallah bu kar yağışını da ilçemizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadan atlatacağız. Buradan büyük bir özveriyle çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, her birine görevlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.