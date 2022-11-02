Sultanbeyli Belediyesi projelerine Altın Karınca ödülü

Sultanbeyli Belediyesi; 2 projesiyle ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehirler oluşturma yolunda belediyelerin iyi uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlediği Altın Karınca Ödülleri sahiplerine ulaştı. Altın Karınca Ödülleri çerçevesinde Belediyeler belirlenen kategorilerde yarışmaya başvuru yapıyor, bağımsız jüri tarafından projeleri değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Sultanbeyli Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri'nde bu yıl 2 projesiyle ödüle layık görüldü. Yönetişim ve Katılımcılık kategorisinde Sultanbeyli'de Sivil Katılımı Güçlendirme projesi ve Sosyal Hizmetler kategorisinde HEMDEM Kadın Kooperatifinin Kurulması projesiyle ödül sahibi oldu.

“Sultanbeyli'miz için üretmeye devam edeceğiz”

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli'mizi sosyal ve çözüm odaklı projelerimizle kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün ödül almamıza vesile olan projelerden biri olan HEMDEM Kadın Kooperatifimizi; ilçemizde yaşayan, tam zamanlı çalışamayan, ekonomik ve sosyal güçlenmeye ihtiyaç duyan hanımefendileri istihdama kazandırmak amacıyla oluşturduk. Projenin hazırlık aşamasında ilçemizden ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren bin 100 işletmenin dahil olduğu bir saha araştırması gerçekleştirerek sektör bazında ihtiyaç duyulan meslek alanlarını belirledik. Bu araştırma ile elde ettiğimiz verileri değerlendirerek iş piyasası analizi yaptık. Belediyemizin kariyer merkezine başvuran kadın danışanlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Katılımcıların yetenek ve becerileri dikkate alınarak gıda alanında temel deneme atölyeleri düzenledik. Aynı zamanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve iş dünyasına hazırlanmalarına yönelik eğitimler verildi. Tüm bu süreçler sonrası kooperatif kuruldu. Kooperatife üye olan kadınlar, şu an ürettikleri yiyeceklerle gıda piyasasında yer alıyor ve düzenli bir gelir elde ediyor. Aynı zamanda sadece ekonomik olarak değil sosyal ve psikolojik açıdan güçlü bireyler haline geliyorlar. Sosyal projelerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

STK projeleri örnek oldu

Sivil katılıma her zaman önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çalışmalarımızdan diğeri ise Sivil Katılımı Güçlendirme projesiydi. Bu çalışmamızla da vatandaşlarımızın ve STK'ların belediye ile işbirliği içerisinde kent sorumluluğunu paylaşmasını, Sultanbeyli'de sistematik, sürdürülebilir ve bütüncül bir sivil katılımın sağlanmasını amaçladık. Çalışma çerçevesinde ilçemizde faaliyet gösteren STK'ların katıldığı çalıştaylar düzenledik, sonrasında STK'ların ihtiyaçlarını ve STK-Belediye işbirliği süreçlerini analiz ettik. İlçe genelinde sivil katılımın artırılmasına yönelik görüşlerin alınması amacıyla anketler gerçekleştirdik. Anketlerden alınan veriler sonucunda resmi olarak belediyemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde ‘Sivil Toplum İlişkileri' birimini kurduk. STK'ların belediyeye daha rahat erişerek; taleplerini kolayca iletebilmeleri ve ilişkilerin daha kurumsal bir düzeye taşınması için dijital platformda STK Öneri Ekranı oluşturduk. Kurulan Sivil Toplum İlişkileri birimi koordinasyonunda STK'larla işbirliği içerisinde vizyon projeler üretmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik Prof. Dr. Ömer Bolat, Said Ercan gibi alanında uzman isimlerin katılımlarıyla eğitimler düzenledik. Çamlıca Kulesi, Bilişim Vadisi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi iyi uygulama örneği niteliğindeki projelerin uygulandığı alanlara STK temsilcilerinin katılımıyla ziyaret programları gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla projemiz demokrasi, yerel yönetişim ve katılımcılık kavramlarının kurumsallaşmasına ve ilçe genelinde yaygınlaşmasına hizmet etmesi bakımından önemli bir proje olma özelliği taşıyor. Projelerimize emek veren, uygulanmasında katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.