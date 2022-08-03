Sultanbeyli Belediyesi'nden “Haydi Çocuklar Mahallede Etkinlik Var” şenliği

Sultanbeyli Belediyesi tarafından organize edilen “Haydi Çocuklar Mahallede Etkinlik Var” programları Hasanpaşa Mahallesi'yle başladı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği programda mahalle sakinleri de bir araya geldi.

Okulların tatil olmasının ardından çocuklar için birçok etkinlik düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de tüm mahalle sakinlerini kapsayacak bir çalışmayı hayata geçirdi. “Haydi Çocuklar Mahallede Etkinlik Var” sloganıyla başlayan ilk program Hasanpaşa Mahallesi'nde yapıldı. Bir sonraki program ise Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. İlçenin 15 mahallesinde de yapılacak olan etkinlikler yaz boyunca devam edecek. Etkinlikler dahilinde bilim şenliği gösterileri, Burak Abi ile Çocuk Şarkıları, konserler, kukla tiyatroları, Hacivat-Karagöz gösterileri, geleneksel sokak oyunları oynandı. Çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik alanında çocuklarla buluşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli Belediyesi olarak mahallelerimizde çocuklarımız için etkinlikler düzenledik. Bugün ilk olarak Hasanpaşa Mahallemizdeyiz. 'Haydi çocuklar mahallede etkinlik var' sloganı ile çocuklarımızı davet ettik. Evlatlarımız da buradaki etkinliğe yoğun ilgi gösterdiler, kendilerine ve ailelerine teşekkür ederiz. Bütün mahallelerimizde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evlatlarımıza yaz tatili bitmeden güzel bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Şenliğe katılan çocuklar ise, etkinliğin güzel ve eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Oyunlar oynanıyor. Mendil kapmaca, ip çekme var. Palyaço balon dağıtıyor. Konser olacak. Çok güzel, çok eğleniyoruz" diye konuştu.