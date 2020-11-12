Sultanbeyli' de çocuklar başkana mektup yazdı; parkları yenilendi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mektup yazarak mahallelerinde bulunan parkın yenilenmesini isteyen 3 minik arkadaşın isteğini Belediye Başkanı Keskin gerçekleştirdi.

Sultanbeyli'de sokaklarında bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın yenilenmesi için 3 minik arkadaş Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mektup yazdı. Çocukların mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Park ve Bahçeler müdürlüğüne verdiği talimat ile 3 minik arkadaşın isteğini gerçekleştirdi. Yapılan revizyon çalışmaları 1 hafta gibi kısa bir sürede bitirildi. Bugün yeni parklarına kavuşan 3 minik arkadaşın hayalleri gerçek oldu.

Parkın açılışını yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin; “İlçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Dün Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ilçemizin farklı noktalarında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün de kısa süre önce yenilediğimiz parkımızı çocuklarımızın hizmetine alıyoruz” dedi.

Revizyona ihtiyaç duyulan parkların ekipler tarafından tespit edilerek gerekli işlemlerin kısa sürede yapıldığına dikkat çeken Başkan Keskin; “Mehmet Akif Ersoy Parkımız için minik yavrularımız bize mektup yazdı. Mektuplarında oyun gruplarının kendilerine yetmediğini ifade etmişlerdi. Biz de hızlıca gerekli çalışmaları yaptık. Çocuklarımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Sultanbeyli'de sosyal yaşam alanlarının hızla arttığına da dikkat çeken Başkan Keskin, “Amasya Caddesi'nde büyük bir projeye imza atıyoruz. Yapımına başladık. İnşallah orada yer alan sosyal yaşam alanını en kısa sürede hizmete alacağız. Diğer taraftan Millet Bahçesi ve Teferrüç Tepe Mesire Alanı'mız için de adımlarımızı attık. İnşallah ilçemize yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Keskin parkta oynayan çocuklara ve kendisine mektup yazan miniklere Cahit Zarifoğlu'nun Küçük Şehzade adlı kitabını hediye etti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin; "Çocuklarımız bize mektup yazarak parklarının kendilerine yetmediğini oyun alanlarına sığamadıklarını söylediler bizde hemen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze talimat verdik. 1 hafta içinde parkımızın revizyon çalışmaları tamamladık ve bugün parkımızı minik yavrularımıza emanet ediyoruz. Dedi. Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çocuklarımızdan mektup aldım, parklarının yenilenmelerini istediler. Mektup üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gerekli talimatları verdik. Bu süreçte evlatlarımızla da nasıl bir park istediklerine yönelik görüşmeler yaptık. Parkı yenileyip, bugün kendilerine teslim ettik. Sordum, çocuklar parkın yeni halini beğenmiş” dedi.

"Sosyal mesafeli alanlar oluşturduk"

Mahalledeki gençlerin taleplerine göre parkları yapıp, yenilediklerini belirten Keskin: “Mahalle arasında küçük bir park, hızlıca 1 hafta içerisinde yenileme çalışmasını tamamladık. Diğer mahallelerdeki park ve bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Mahallenin gençlerine soruyoruz nasıl isterlerse öyle çalışıyoruz. Kovid-19 salgını devam ediyor o yüzden parklarda da sosyal mesafeli alanlar oluşturuyoruz. Bankları sosyal mesafeye göre yaptık” diye konuştu.

"Park yenilendiği için çok mutluyum"

12 yaşındaki Ali Kemal Aydın; "Parkımız yenilendiği için mutluyum, belediye başkanına teşekkür ediyorum. Önceden parkta spor aletleri vardı. Arkadaşımız ‘parkın yenilenmesi için mektup yazalım' dedi, yazıp gönderdik. Sonra da yenilediler, çok beğendik” dedi.

Çocuklar belediye başkanına mektup yazdı

10 yaşındaki Ecrin Elif Mercan ise; "Belediye başkanımıza mektup yazma fikri aklıma geldi ve arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Mektubu yazdık, götürüp belediye çalışanlarına başkanımız Hüseyin Keskin'e ulaştırsınlar diye verdik. Mektupta, ‘parkın yenilenmesini istiyoruz' diye yazdık. Park, çok güzel olmuş çok beğendik teşekkür ediyoruz. Salıncakta sallanmayı ve kaydıraktan kaymayı çok seviyorum” diye konuştu.